В Литве заявили о неэффективности санкций против России

Президент Литвы Науседа заявил, что санкции против РФ действует неэффективно

Санкции, которые применяет Евросоюз против России, действуют неэффективно. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает агентство BNS.

«Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное воздействие на российскую экономику», — подчеркнул политик.

Он указал на макроэкономические показатели России. Среди бессилия санкционного режима Науседа назвал возможность обхода вводимых ограничений. По мнению президента Литвы, они «разрослись настолько», что делают рестрикции пустыми.

Помимо этого, Гитанас Науседа призвал усилить «вторичные последствия» и устранить механизмы обхода ограничений.

Ранее газета La Nouvelle Tribune написала, что, несмотря на многочисленные санкции и ограничения, российская экономика смогла удержаться на плаву. Отмечается, что Россия остается эталоном в технологическом секторе.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия оперативно сокращает технологическую зависимость от Запада. Он отметил, что из-за действия внешних факторов российские производители получили возможность развивать собственное производство.