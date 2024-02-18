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12:21, 18 февраля 2024Россия

В Петербурге игла от швейной машинки воткнулась в глаз школьницы

78.ru: игла швейной машинки воткнулась в глаз 14-летней жительницы Петербурга

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

14-летняя жительница Петербурга была госпитализирована в больницу с травмами средней степени тяжести после того, как игла от швейной машинки воткнулась в ее глаз. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что инцидент произошел во время занятия в швейном кружке в Петергофе. Иголка от швейной машинки сломалась и отскочила в левый глаз школьницы. Девочка была госпитализирована в больницу с повреждением конъюнктивы и роговицы глаза в состоянии средней тяжести.

По факту инцидента, в результате которого пострадала несовершеннолетняя, проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 11-летнего ребенка засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы. Мальчика госпитализировали в больницу, где зашили рваную рану правой голени.

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      Екатерина Улитина
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