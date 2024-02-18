Во Франции рассказали о потерях ВСУ в Авдеевке

LCI: ВСУ понесли огромные потери в Авдеевке из-за задержавшегося отступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери из-за задержек при отступлении из Авдеевки. Об этом сообщила корреспондент французского канала LCI Шарлин Урель.

«Русские взяли в плен много украинских солдат. Теперь они отступают (...). По свидетельству многих военных, условия крайне сложные», — сказала она.

Журналист отметила, что в ВСУ критиковали командование, которое задержало отступление. «Мы теряем много людей и в итоге окажемся в ситуации, когда не сможем эвакуировать раненых», — привела Урель слова украинского военного.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска в ходе наступательных действий 17 февраля полностью заняли Авдеевку в Донецкой народной республике. Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись на глубину 8,6 километра.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны, включая американские комплексы Patriot. По его словам, ВСУ спешно формируют линию обороны в нескольких километрах от Авдеевки.