Во Франции высказались насчет продолжения гуманитарной помощи Украине

Le Figaro: большинство французов выступили за продолжение помощи Украине

Большая часть французов выступили за продолжение гуманитарной помощи Украине. Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на опрос, проведенный La Tribune Dimanche.

Практически для трех четвертей респондентов во Франции поставка гуманитарных материалов, в которые входят продукты питания, должна сохраняться. За это проголосовали 44 процента участников опроса. Еще 32 процента проголосовали за то, чтобы объем помощи увеличился. Кроме того, около половины опрошенных граждан (46 процентов) высказались за продолжение приема украинских беженцев.

При этом 70 процентов респондентов поддержали санкции против России, оставшиеся 30 процентов предложили их ослабить.

В исследовании участвовали тысяча человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в материковой части Франции.

Ранее Франция вместе с другими странами G7 сообщила о намерении разработать механизм возмещения ущерба Украине. Как рассказал президент страны Эммануэль Макрон, соглашение будет действовать 10 лет — до момента вступления Украины в НАТО. В этом году Париж пообещал передать украинцам около трех миллиардов евро.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон принял решение выделить деньги Украине в ущерб собственным гражданам. По словам политика, французский лидер решил предоставить помощь Украине, не думая о дефиците и долгах в стране.

