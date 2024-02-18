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08:38, 18 февраля 2024Мир

Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу

Захарова посмеялась над закурившим сигару в прямом эфире телемарафона Кулебой
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась в своем Telegram-канале над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, затянувшегося сигаретой в эфире украинского новостного телемарафона.

«Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару в прямом эфире телемарафона. На выложенных кадрах видно, как министр слушает вопросы телеведущих, однако вместо того, чтобы ответить на них, улыбнулся, достал почти потухшую сигару и сделал затяжку.

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      Марина Совина
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