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05:11, 18 февраля 2024Россия

Замкомандующего 18-й армией умер в госпитале от ранений. Что известно о полковнике морской пехоты из Дагестана?

Замкомандующего 18-й армией Магомеджанов умер в госпитале Севастополя от ранений
Магомедали Магомеджанов

Магомедали Магомеджанов. Фото: Общественная палата Дагестана / Telegram

В севастопольском госпитале умер гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армией. О смерти российского военного сообщила Общественная палата Дагестана.

Отмечается, что Магомеджанов, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана, скончался в среду, 14 февраля, от полученных ранений в зоне специальной военной операции (СВО).

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Магомеджанов с самого начала выбрал службу в морской пехоте

Как рассказал глава Дагенствана Сергей Меликов, Магомедали Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище — «с самого начала избрал путь доблести и славы – службу в морской пехоте».

В «сложные для Кавказа годы» Магомеджанов служил командиром 77 отдельной бригады в 177 отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейской». Позже он выполнял боевые задачи на территории Сирии.

За все эти годы Магомеджанов воспитал целую плеяду талантливых командиров морской пехоты, отметил Меликов.

Магомеджанов также командовал 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.

Он учил их тому, чем руководствовался сам: быть достойным офицером, не прятаться за спинами товарищей и беречь своих солдат

Сергей Меликовглава Дагестана
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Полковника похоронили с воинскими почестями

Меликов также сообщил, что Магомеджанова похоронили в субботу, 17 февраля, с воинскими почестями в родном дагестанском селе Хлют.

Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней

Сергей Меликовглава Дагестана

Проститься с военным приехали представители республиканского парламента, Правительства, Общественной палаты, близкие, друзья, земляки, а также его сослуживцы и представители высшего офицерского состава.

Ранее на 72-м году жизни умер герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Режиссер Федор Бондарчук ориентировался на биографию генерала во время съемок фильма «9 рота».

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      Марина Совина
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