71 работник избирательной комиссии стал жертвой выборов в Индонезии

В Индонезии 71 работник избиркома ушел из жизни от переутомления после выборов

В Индонезии после крупнейших в мире однодневных выборов, проведенных 14 февраля, ушел из жизни 71 работник избирательной комиссии из-за переутомления. Об этом сообщает Bloomberg.

Председатель избирательной комиссии Хасим Асияри добавил, что еще четыре тысячи работников избиркома сообщили о болезни в период с 14 по 18 февраля.

Власти Индонезии ввели возрастной предел и обязали волонтеров проходить медицинские осмотры после того, как более 500 работников избирательных участков пострадали от голосования в 2019 году. При этом выборы продолжают уносить жизни десятков индонезийцев, так как они предполагают круглосуточную работу по распределению, подсчету и составлению отчетов по сотням бумажных бюллетеней.

14 февраля сообщалось, что по предварительным результатам президентских выборов в Индонезии победу одержал министр обороны Прабово Субианто. Официальные результаты выборов станут известны 20 марта.