Politico: Запад пытается предотвратить развал ВСУ на фоне нехватки боеприпасов

США и их западные союзники пытаются предотвратить развал Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников.

По их словам, на фоне потери территорий и нехватки боеприпасов украинская армия распадается. «План, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — подчеркнул автор.

Издание отметило, что на прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей говорила о том, что США одобрят дополнительную помощь Киеву. При этом конгрессмены боятся, что этому может помешать экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что армия Украины начала разваливаться под ударами россиян. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что ВСУ «начинают таять».