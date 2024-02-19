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12:03, 19 февраля 2024Мир

Атакованное хуситами судно затонуло в Аденском заливе

SNA: атакованное хуситами британское судно Rubymar затонуло из-за повреждений

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Атакованное йеменскими хуситами британское судно Rubymar не справилось с устранением повреждений, нанесенных противокорабельной ракетой, и затонуло в Аденском заливе. Об этом в социальной сети X сообщает телеканал Sky News Arabia (SNA).

«Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе», — говорится в сообщении.

О повреждении судна стало известно утром 19 февраля. «Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена провели военную операцию и поразили несколькими ракетами британское судно Rubymar в Аденском заливе», — говорится в заявлении «Ансар Аллах». По их информации, судно получило серьезные повреждения и полностью остановилось.

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      Виктория Кондратьева
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