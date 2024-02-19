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09:15, 19 февраля 2024Ценности

Блейк Лайвли вышла на публику в украшениях почти за 50 миллионов рублей

Актриса Блейк Лайвли посетила Супербоул в украшениях за 50 миллионов рублей

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sportsy / Reuters

Американская актриса Блейк Лайвли вышла на публику в украшениях почти за 50 миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Business Insider.

Известно, что 35-летняя звезда посетила Супербоул (Super Bowl) в красном костюме, который состоял из брюк и толстовки на молнии. Помимо этого, знаменитость надела белую футболку в рубчик на широких бретелях.

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Свой образ она дополнила многочисленными ювелирными изделиями, в том числе массивным золотым колье. Общая стоимость украшений составила 496 тысяч долларов (49,6 миллиона рублей).

В августе 2023 года Блейк Лайвли показала фигуру в бикини через полгода после родов. Знаменитость снялась в рекламе собственного бренда прохладительных напитков Betty Buzz. Телезвезда позировала перед фотографом в бикини красного цвета с собранными в два низких хвоста волосами.

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      Екатерина Ештокина
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