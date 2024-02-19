Большинство россиян заявили о неподходящем времени для трат

ВЦИОМ: каждый второй россиянин хочет положить свободные деньги в банк

Большинство россиян считают, что сейчас неподходящее время для трат, и лучше сохранить деньги на будущее. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.

Тратить по минимуму собираются 59 процентов респондентов. Чуть менее трети опрошенных (29 процентов), напротив, стремятся быстрее потратить заплату на необходимые покупки, а накопления во что-то вложить. Еще 12 процентов затруднились с ответом на вопрос «Сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?». О плохом времени для крупных покупок заявили 48 процентов участников исследования.

При этом почти каждый второй россиянин (47 процентов) считает, что свободные деньги стоить отнести в банк и положить на вклад, а 27 процентов захотели забрать накопления из кредитных организаций.

Телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 20 января 2024 года. В исследовании приняли учатие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее опрос ВТБ Онлайн показал, что большинство россиян не умеют копить деньги и хотели бы этому научиться — об этом заявили 67 процентов респондентов. Откладывать деньги сложнее женщинам, 72 процента из них хотели бы выработать такую привычку. В то же время слишком активно копит деньги каждый пятый опрошенный.