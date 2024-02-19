Брат российского военкора прокомментировал его задержание с наркотиками

Военкор Александр Коц заявил, что не знает о задержании его брата Андрея Коца

Военный корреспондент издания KP.RU Александр Коц прокомментировал новость о задержании его брата, военного журналиста РИА Новости Андрея Коца. Он заявил Daily Storm, что не знает об этом, пишет издание в Telegram.

«Мне ничего неизвестно. Я вообще в Авдеевке», — сказал Александр Коц.

О том, что Андрея Коца задержали с наркотиками, сообщалось ранее 19 февраля. Правоохранители остановили журналиста на улице Декабристов в ночь на 10 февраля и обнаружили у него сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что им была марихуана. Сам Андрей Коц отказался комментировать случившееся.

Ранее сообщалось, что участника шоу «Голос. Дети» Виктора Борисова задержали с наркотиками в Москве. У него обнаружили пакет, в котором, предположительно, находилось запрещенное вещество.