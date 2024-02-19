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01:08, 19 февраля 2024Мир

В США назвали условие для мира на Украине

Сенатор Вэнс: Украине придется пойти на территориальные уступки ради мира

Фото: Unsplash

Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс предположил, при каких условиях мир на Украине может быть достигнут. Об этом он высказался в интервью изданию Politico.

Вэнс назвал условие для мира на Украине и подчеркнул, что для этого Киеву придется пойти на территориальные уступки.

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«Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — отметил он.

Сенатор добавил, что у США нет достаточного количества ресурсов для продолжения конфликта в Восточной Европе. Он также призвал западных политиков назвать конкретные сроки, в которые завершится конфликт Россией. «Нам придется иметь дело с реальностью», — заключил он.

Ранее Палата представителей США ушла в отпуск до конца февраля без согласования помощи Украине. Законодатели так и не проголосовали по соответствующему законопроекту. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ предоставить Израилю и Украине финансовую поддержку покажет ненадежность Вашингтона.

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      Марина Совина
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