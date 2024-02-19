Директор «Ленкома» раскрыл подробности своего состояния после госпитализации

Директор «Ленкома» Варшавер заявил, что прошел обследование и находится дома

76-летний директор театра «Ленком» Марк Варшавер раскрыл подробности своего состояния после экстренной госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.

Заслуженный деятель искусств России отметил, что прошел в клинике все необходимые обследования — ему диагностировали бронхит и отправили домой. Варшавер собирался приступить к работе сразу после возвращения из медицинского учреждения, однако врач попросил подождать несколько дней.

«Я через день-два буду в театре уже. Нормальное состояние», — заявил директор «Ленкома».

Варшавер также рассказал, что продолжает заниматься решением рабочих вопросов и подписанием документов. В разговоре с изданием он напомнил, что в этом году исполнится 45 лет его работе в театре.

Накануне стало известно, что Варшавера экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве.