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08:45, 19 февраля 2024Культура

Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве

Mash: директора «Ленкома» Варшавера экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Варшавера диагностировали двустороннюю пневмонию и бронхит. Последнее время главу театра беспокоили слабость, кашель и одышка. Он пытался лечиться самостоятельно, но его состояние не улучшалось.

В итоге Варшавер вызвал бригаду скорой помощи. Медики настояли на госпитализации и обследовании. Сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей.

Ранее народного артиста Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали после падения на улице в Москве. У артиста на фоне перелома ребер обострились проблемы с легкими.

Журналисты также утверждали, что у Панкратова-Черного диагностировали неполную вентиляцию легкого и атеросклероз аорты. Его супруга Юлия Монахова назвала это бредом, заявив, что муж чувствует себя неплохо.

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      Марина Совина
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