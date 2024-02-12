Жена Панкратова-Черного отреагировала на новость о его диагнозе

Жена Панкратова-Черного назвала бредом новость об атеросклерозе аорты у актера

Жена 74-летнего актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова отреагировала на новость о диагностированном артисту атеросклерозе аорты. Ее слова приводит РИА Новости.

Супруга звезды фильма «Мы из джаза» опровергла наличие у Панкратова-Черного подобного заболевания.

«Первый раз слышу. Бред!» — заявила Монахова.

Ранее стало известно, что артисту сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких, однако обследование выявило у Панкратова-Черного повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.

В начале февраля сообщалось, что актера экстренно госпитализировали в Москве. Сначала медики подозревали у артиста инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением. Травмы Панкратов-Черный получил из-за падения на улице.