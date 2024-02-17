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13:16, 17 февраля 2024Культура

У Александра Панкратова-Черного нашли проблемы с легкими

Shot раскрыл подробности состояния госпитализированного Панкратова-Черного

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У народного артиста России Александра Панкратова-Черного на фоне перелома ребер обострились проблемы с легкими. Подробности состояния артиста раскрыл Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации канала, Панкратов-Черный страдает от одышки, которую испытывает в положении лежа, а в моменты легких нагрузок у него резко синеет кожа. У актера якобы выявили проявления дыхательной недостаточности и гидроторакс. Отмечается, что у Панкратова-Черного также зафиксировали доброкачественную опухоль печени и признаки хронического холецистита.

Ранее Shot рассказывал, что у народного артиста диагностировали атеросклероз аорты и неполную вентиляцию легкого. Также у него подозревали инфаркт. Супруга Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла все эти сообщения, заявив, что ее муж чувствует себя неплохо.

Актера экстренно госпитализировали в Москве после падения на улице.

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      Евгений Шульгин
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