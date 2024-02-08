Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста

Жена актера Панкратова-Черного сообщила, что артист чувствует себя неплохо

Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова рассказала о состоянии артиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Монахова сообщила, актер чувствует себя неплохо. Она также опровергла информацию о том, что у актера якобы произошел сердечный приступ. «Александр Васильевич повредил ребра Сердечного приступа не было», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Сначала медики подозревали у артиста инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением.

6 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге планово госпитализировали актера и музыканта Михаила Боярского. За последние месяцы артист несколько раз попадал в больницу.