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18:21, 19 февраля 2024Бывший СССР

Экс-член комиссии ООН рассказал об отравившем Сальдо веществе

Экс-член комиссии ООН Никулин: отравивший Сальдо рицин уничтожает эритроциты

Фото: Максим Блинов / ТАСС

Вещество, с помощью которого был отравлен губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, рицин, уничтожает эритроциты в крови, из-за чего она теряет возможность переносить кислород в клетки организма человека. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Рицин — это растительный яд, добывается из клещевины. Он довольно часто используется в различных террористических операциях, применялся группировками на Ближнем Востоке, западные спецслужбы тоже его применяли. Рицин превращает эритроциты в кашу, такой же эффект, как при белокровии. Уничтожаются эритроциты, и кровь не может переносить кислород в клетки. Человек погибает достаточно быстро», — рассказал Никулин.

Выявить рицин в организме отравленного, по словам военного эксперта, не так сложно, главное — искать целенаправленно.

«Это вещество могут добавлять в воду, в пищу. Рицин — растительный компонент, без особого вкуса и запаха», — уточнил специалист.

Ранее стало известно, что проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах Сальдо рицина. Он включен в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

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      Варвара Кошечкина
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