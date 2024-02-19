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13:15, 19 февраля 2024Россия

Минобороны России обвинило Украину в отравлении губернатора Херсонской области

Минобороны России: в 2022 году Украина отравила херсонского губернатора Сальдо

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В августе 2022 года Украина отравила губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, Украина при содействии западных стран активно применяет списочные химикаты. Таким образом 9 августа 2022 года был отравлен Сальдо. «Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия», — заявил Кириллов.

Помимо этого, генерал-лейтенант обвинил Украину в отравлении главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника фенольными соединениями. Криллов подчеркнул, что известны и другие случаи покушения на жизнь высокопоставленных должностных лиц при помощи химикатов, расследования по которым в данный момент продолжаются.

4 августа 2022 стало известно, что главу Херсонской области госпитализировали в одну из больниц Симферополя, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.

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В мае 2023 года политик рассказал, что был отравлен человеком из ближнего окружения, которого «купили за очень большие деньги». По словам Сальдо, химикат добавили в еду. Губернатор очнулся лишь спустя 15 дней после отравления.

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      Константин Лысяков
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