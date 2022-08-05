Главу Херсонской области госпитализировали и ввели в медикаментозную кому

Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Крыму и ввели в медикаментозную кому

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован в клинику имени Семашко в Симферополе. Врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

По данным неофициальных источников, Сальдо доставили из Херсона в столицу Крыма санавиацией. В клинике он попал в отделение нейрохирургии, где лечат людей, перенесших инсульт.

Издание Baza сообщило, что главу администрации Херсона хотят перевезти спецбортом из Крыма в московскую больницу. Уточняется, что вчера ему стало хуже, в связи с этим Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому.

После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании Владимир Сальдо глава администрации Херсонской области

В Telegram-канале Сальдо продолжают появляться посты

Вечером 4 августа, когда, согласно сообщениям СМИ, Сальдо уже находился к клинике в Крыму, в его Telegram-канале появился пост о встрече с главой Минздрава после совещания правительства.

«После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — рассказал Сальдо. Он также сообщил, что исполнять обязанности главы Херсонской области на время его отсутствия будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Днем 5 августа был опубликован пост, в котором Сальдо заявил, что, по предварительным оценкам врачей, ухудшение его состояния стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19. «Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области», — уточнил он.

Позже в Telegram-канале появился репост заявления замглавы херсонской администрации Кирилла Стремоусова, в котором тот назвал заявления о коме Сальдо частью информационной войны Украины против России. Он также сообщил, что болезнь главы области — «это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев».

Болезнь главы области — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев Кирилл Стремоусов замглавы администрации Херсонской области

Другие версии госпитализации главы Херсонской области

По сведениям издания Baza, врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. Уточняется, что сотрудники медучреждения отправили биоматериал пациента на химико-токсикологическое исследование. Предполагается, что через пару дней станет известно, есть ли в организме политика какой-либо яд.

Ранее медики полагали, что у Сальдо произошел инфаркт или инсульт, однако результаты кардиограммы и компьютерной томографии данные диагнозы не подтвердили.