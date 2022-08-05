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Cтало известно о возможном отравлении главы Херсонской области

Baza: врачи подозревают, что главу Херсонской области Сальдо могли отравить
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Кадр: телеграм-канал «Baza»

Врачи подозревают, что главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, госпитализированного в клинику имени Семашко в Крыму, могли отравить. Об этом пишет издание Baza.

По его данным, сотрудники медучреждения отправили биоматериал пациента на химико-токсикологическое исследование. Предполагается, что через пару дней станет известно, есть ли в организме политика какой-либо яд.

Ранее медики полагали, что у Сальдо произошел инфаркт или инсульт, однако результаты кардиограммы и компьютерной томографии данные диагнозы не подтвердили. В настоящее время состояние больного оценивается как крайне тяжелое, его ввели в медикаментозную кому и, по некоторым данным, планируют экстренно вывезти из Крыма в Москву.

О госпитализации главы временной администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявил, что отправится на медобследование по настоянию министра здравоохранения региона.

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Варвара Кошечкина
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