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17:28, 26 мая 2023Россия

Сальдо рассказал об отравлении близким человеком

Врио губернатора Херсонской области Сальдо рассказал об отравлении близким человеком

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в августе 2022 года его отравил человек из ближнего окружения. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», — пояснил политик.

Он уточнил, что вещество было добавлено в еду. Сальдо отметил, что очнулся он спустя 15 дней после отравления. Также врио губернатора добавил, что после этих событий он стал более осмотрительным и сделал свою жизнь более закрытой.

О госпитализации главы администрации Херсонской области стало известно 4 августа 2022 года. Из-за резкого ухудшения здоровья политика доставили в одну из больниц Симферополя и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.

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Никита Абрамов
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