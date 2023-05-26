Врио губернатора Херсонской области Сальдо рассказал об отравлении близким человеком

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в августе 2022 года его отравил человек из ближнего окружения. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«Я все помню. Ответ, кто это сделал, был найден — человека купили за очень большие деньги. Такого, которому я доверял. Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», — пояснил политик.

Он уточнил, что вещество было добавлено в еду. Сальдо отметил, что очнулся он спустя 15 дней после отравления. Также врио губернатора добавил, что после этих событий он стал более осмотрительным и сделал свою жизнь более закрытой.

О госпитализации главы администрации Херсонской области стало известно 4 августа 2022 года. Из-за резкого ухудшения здоровья политика доставили в одну из больниц Симферополя и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.