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09:02, 19 февраля 2024Наука и техника

Iridium продлит срок службы спутников

Компания Iridium продлит на пять лет срок службы своих спутников

Фото: Andrei Armiagov / Shutterstock / Fotodom

Компания Iridium продлила срок службы своих спутников на пять лет, отложив завершение развертывания группировки космических аппаратов (КА), работающих в L-диапазоне, минимум до 2035 года. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что 75 спутников оператора, запущенных в 2017-2019 годы, имели расчетный срок службы 12,5 года.

Представляя ежеквартальную финансовую отчетность, генеральный директор Iridium Мэтт Деш заявил, что решение об увеличении сроков службы КА произошло после недавно проведенной инженерной оценки спутников.

По его словам, спутники предыдущего (первого) поколения также имели расчетный срок службы 12,5 года, однако проработали более 20 лет вплоть до тех пор, пока у них не закончилось топливо.

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Представитель Iridium Джордан Хассин заявил изданию, что увеличение сроков службы КА предоставит оператору большую гибкость при разработке и запуске спутников третьего поколения.

В декабре 2023-го генеральный директор спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков заявил, что развертывание спутников системы «Гонец-М1» — российской замены Iridium и Inmarsat — произойдет в 2029 году.

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      Иван Потапов
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