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07:36, 19 февраля 2024Бывший СССР

Появились новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой

Минобороны показало брошенную военную технику ВСУ под Авдеевкой

Видео: Telegram / Минобороны РФ

Минобороны России показало новые кадры брошенной украинской военной техники в пригородах Авдеевки. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в министерстве, техника была брошена Вооруженными силами Украины (ВСУ) на обочинах дорог в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства.

«Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений», — подписало кадры ведомство.

Ранее появилась информация, что российские военные обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке — партию снарядов для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему.

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      Марина Совина
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