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10:21, 19 февраля 2024Культура

Картина Айвазовского ушла с молотка за 92 миллиона рублей

Картину Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 миллиона рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Картина российского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанная в 1878 году, ушла с молотка почти за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аукционного холдинга».

Морской пейзаж, ставший главным топ-лотом аукциона, был продан на торгах за 92 миллиона рублей. Мероприятие состоялось 18 февраля в Московском аукционном доме.

С молотка также ушли картина Ивана Репина «Патриарх Филарет» за 29,5 миллиона, произведение Николая Рериха «Гималаи» за 12 миллионов, картина Василия Верещагина «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» за 9,5 миллиона, а также копия статуи Эрнста Неизвестного «Кентавр указующий» за 6,5 миллиона.

Общая сумма от продаж предметов искусства составила 235,5 миллиона рублей.

Ранее Финский художественный музей «Атенеум» объяснил замену национальности художника Ильи Репина с русской на украинскую.

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      Анастасия Астахова
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