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13:09, 2 февраля 2024Культура

Финский музей объяснил замену национальности Репина на украинскую

Финский музей «Атенеум» указал Репина как украинца по месту рождения его предков

Фото: Arkkipuudeli / Wikimedia Commons

Финский художественный музей «Атенеум» объяснил замену национальности художника Ильи Репина с русской на украинскую. Нововведение прокомментировала директор музея по связям с общественностью Анна Кари, пишет РИА Новости.

По словам Кари, Репина указали как украинца, опираясь на место рождения его предков. «Мы вновь рассмотрели этот вопрос в связи с организацией выставки "Вопрос времени" весной 2023 года. В качестве источника мы использовали церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины», — пояснила она.

На выставке «Вопрос времени» представлена одна работа Репина. Ранее живописца также указали как украинца в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и Национальной галерее в Лондоне, уточнили в пресс-службе «Атенеум».

Посольство России в Финляндии отреагировало на решение финского музея. В дипведомстве назвали это русофобской акцией, противоречащей здравому смыслу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл причину русофобии в странах Запада.

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      Мария Рюрикова
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