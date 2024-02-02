Финский музей «Атенеум» указал Репина как украинца по месту рождения его предков

Финский художественный музей «Атенеум» объяснил замену национальности художника Ильи Репина с русской на украинскую. Нововведение прокомментировала директор музея по связям с общественностью Анна Кари, пишет РИА Новости.

По словам Кари, Репина указали как украинца, опираясь на место рождения его предков. «Мы вновь рассмотрели этот вопрос в связи с организацией выставки "Вопрос времени" весной 2023 года. В качестве источника мы использовали церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины», — пояснила она.

На выставке «Вопрос времени» представлена одна работа Репина. Ранее живописца также указали как украинца в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и Национальной галерее в Лондоне, уточнили в пресс-службе «Атенеум».

Посольство России в Финляндии отреагировало на решение финского музея. В дипведомстве назвали это русофобской акцией, противоречащей здравому смыслу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл причину русофобии в странах Запада.