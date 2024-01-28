Песков назвал причину русофобии на Западе

Песков: русофобия на Западе продлится несколько десятилетий

Русофобия в странах Запада продлится еще несколько десятилетий. Причину неприятия России на Западе назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно, уйдет (русофобия — прим. «Ленты.ру»), наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий», — рассказал он.

По словам Пескова, этому предшествовало то, что общественное мнение на протяжении как минимум десяти лет получает «заряд русофобии». Он утверждает, что у таких настроений будет определенная инертность, но со временем они уйдут.

Ранее Дмирий Песков заявил, что борьба с экстремистскими настроениями является одной из целей спецоперации на Украине. По его словам, на Украине длительное время «пестовали абсолютных националистов».