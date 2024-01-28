Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 28 января 2024Россия

Кремль назвал борьбу с экстремистскими настроениями одной из целей СВО

Песков: борьба с националистами является одной из целей СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал борьбу с экстремистскими настроениями одной из задач спецоперации на Украине. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Сколько они пестовали вот этих неонацистов у себя, сколько они пестовали абсолютных националистов, экстремистски настроенных. Поэтому живут и такие настроения, да, это реальность. Кстати, это же одна из целей специальной военной операции - избавиться от этой реальности», — отметил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило об улучшении положения в зоне СВО

      Медведев проиграл в финале Australian Open

      В ВСУ рассказали про желание бить западными ракетами «вглубь территории России»

      Никас Сафронов напишет портрет кота Твикса

      Телеведущая Лера Кудрявцева устроила скандал в эфире программы «Привет, Андрей!»

      Украинку задержали в аэропорту европейского города с десятками патронов в багаже

      Фьюри высмеял деталь внешнего вида Усика

      Курьер ресторана обиделся на увольнение и пришел к коллегам с гранатой

      На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске

      Группа «Би-2» впервые вышла на связь после задержания в Таиланде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше