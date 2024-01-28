Кремль назвал борьбу с экстремистскими настроениями одной из целей СВО

Песков: борьба с националистами является одной из целей СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал борьбу с экстремистскими настроениями одной из задач спецоперации на Украине. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Сколько они пестовали вот этих неонацистов у себя, сколько они пестовали абсолютных националистов, экстремистски настроенных. Поэтому живут и такие настроения, да, это реальность. Кстати, это же одна из целей специальной военной операции - избавиться от этой реальности», — отметил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.