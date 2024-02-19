Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:20, 19 февраля 2024Россия

Лавров сравнил число погибших в Газе и в Донбассе

Глава МИД Лавров: в Газе погибло больше гражданских, чем с 2014 года на Украине

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

За почти пять месяцев конфликта в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, детей, женщин, чем за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», — отметил он. Глава российского МИД добавил, что Россия активно хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться. По его словам, никакого другого пути, кроме прямого диалога, Москва не видит, подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что задачи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе схожи с целью денацификации в ходе СВО. По его словам, Москва и Тель-Авив придерживаются идеи уничтожения экстремизма.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР сообщили о гибели в Испании российского летчика, угнавшего Ми-8 на Украину. Что известно?

      В ЕС захотели расследовать смерть Навального на международном уровне

      На Западе назвали потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом

      Умер сценарист фильма «Брестская крепость»

      Лавров сравнил число погибших в Газе и в Донбассе

      Украинец обвинил «польских селюхов» в блокировке фур с военной техникой

      Из финской армии начали массово увольняться бойцы

      В МИД отреагировали на сравнение главы Бразилии операции в Газе с Холокостом

      Самая сексуальная в мире волейболистка приспустила штаны на откровенном видео

      На Украине сообщили подробности убийства перебежчика Кузьминова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше