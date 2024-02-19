МИД Финляндии вызвал посла России из-за смерти Навального

МИД Финляндии вызвал посла России Кузнецова из-за смерти Навального

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом говорится в заявлении ведомства в X.

«МИД Финляндии сегодня вызвал посла России по поводу смерти Алексея Навального, чтобы подчеркнуть ответственность России и потребовать полного и прозрачного расследования», — сообщили в финском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за смерти Навального.