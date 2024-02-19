Министр обороны ФРГ допустил нападение России на НАТО в течение пяти-восьми лет

Министр обороны ФРГ: Россия может напасть на НАТО в течение пяти-восьми лет

Россия может напасть на НАТО в течение ближайших пяти-восьми лет. Такое предположение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bloomberg.

«Я не могу предсказать, когда произойдет нападение на территорию НАТО и произойдет ли. Но оно может произойти в течение пяти-восьми лет», — заявил глава оборонного ведомства Германии.

Ранее Писториус допустил вероятность войны с Россией. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр также говорил, что начавшиеся в феврале учения альянса посвящены подготовке к возможному военному конфликту между НАТО и Россией.