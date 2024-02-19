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13:01, 19 февраля 2024Россия

Минобороны сообщило об отравлении Украиной главы ЛНР в 2023 году

В Минобороны сообщили об отравлении Украиной главы ЛНР в декабре 2023 года

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украина отравила главу Луганской народной республики Леонида Пасечника в конце 2023 года. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Полный текст его брифинга опубликовал Telegram-канал Минобороны.

Согласно приведенным Кирилловым данным, 5 декабря 2023 года Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.

Начальник войск РХБЗ также сообщил о других случаях отравления высокопоставленных должностных лиц. Расследование этих деяний еще не завершено, отметил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, о госпитализации которого стало известно в августе 2022 года, рассказал о своем отравлении. По его словам, отравителем оказался человек из ближнего окружения, которого «купили за очень большие деньги». Украинские кураторы дали исполнителю «боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», добавил Сальдо.

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      Алан Босиков
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