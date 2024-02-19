На Украине сообщили о росте числа миллионеров

Депутат Рады Гетманцев: на Украине выросло число миллионеров

На Украине за 2022 год количество деклараций на сумму более 1 миллиона гривен выросло на 16 процентов. О росте числа миллионеров в стране заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам депутата, за 2022 год на Украине людей с доходом свыше 1 миллиона гривен стало на 2863 человека больше. Всего на Украине насчитали 12 374 миллионера. Он отметил, что они должны принести в бюджет Украины 2,7 миллиарда гривен налогов и полмиллиона «военного сбора».

18 февраля председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха призвал сократить социальные льготы, назвав их советским наследием. Он также выразил сожаление, что, согласно конституции, Украина является социальным государством.

Ранее стало известно, что Украина планирует продать попавшие под санкции российские активы. Всего, по словам главы Фонда госимущества Виталия Коваля Киев имеет 691 такой актив.