Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:43, 19 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о росте числа миллионеров

Депутат Рады Гетманцев: на Украине выросло число миллионеров

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине за 2022 год количество деклараций на сумму более 1 миллиона гривен выросло на 16 процентов. О росте числа миллионеров в стране заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам депутата, за 2022 год на Украине людей с доходом свыше 1 миллиона гривен стало на 2863 человека больше. Всего на Украине насчитали 12 374 миллионера. Он отметил, что они должны принести в бюджет Украины 2,7 миллиарда гривен налогов и полмиллиона «военного сбора».

18 февраля председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха призвал сократить социальные льготы, назвав их советским наследием. Он также выразил сожаление, что, согласно конституции, Украина является социальным государством.

Ранее стало известно, что Украина планирует продать попавшие под санкции российские активы. Всего, по словам главы Фонда госимущества Виталия Коваля Киев имеет 691 такой актив.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Россиян призвали не целовать кошек и собак

      Раскрыта причина конфискации у Петра Порошенко фабрики в России

      Хованский сделал пересадку бороды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше