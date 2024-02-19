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20:25, 19 февраля 2024Забота о себе

Названы самые опасные для почек продукты

Нефролог Елисеев: соленая пища и морепродукты могут быть опасны для почек

Фото: Unsplash

Нефролог Михаил Елисеев предупредил, что почкам вредят очень соленые продукты, так как из-за них задерживается жидкость в организме. Эту и другую опасную для почек еду врач назвал в комментарии для «Газеты.Ru».

Елисеев объяснил, что из-за чрезмерного употребления соленой пищи почкам приходится интенсивно работать, чтобы выводить из организма избыток натрия. Из-за этого задерживающаяся в организме жидкость может вызывать отеки, что в свою очередь провоцирует повышение давления.

Много соли содержат домашняя консервация, фастфуд, полуфабрикаты

Врач также предупредил, что для почек могут быть опасны морепродукты. Их нужно есть в умеренных количествах, в противном случае из-за повышения концентрации кальция в моче увеличивается риск развития мочекаменной болезни.

Алкоголь тоже вредит почкам. Мочевыделительная система выводит из организма связанные токсические вещества. При этом нагрузка на почки возрастает. Особенно вредно на клетки почечных канальцев действует продукт распада этанола. Со временам развивается хроническая почечная недостаточность

Михаил Елисеевнефролог
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Также, по словам нефролога, навредить почкам может избыточное употребление мяса, бананов и авокадо. «Животные белки перевариваются сложнее, это затрудняет выведение продуктов жизнедеятельности. Диета, богатая животными белками, способствует образованию камней в почках Бананы и авокадо богаты калием. Его избыток, также, как и натрия, тяжело выводится из организма», — заключил Елисеев.

Ранее нефролог, диетолог Регина Ахуньянова раскритиковала интервальное голодание. Она предупредила, что эта система питания может вызвать застой желчи.

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      Вера Владзиевская
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