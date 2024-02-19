Военный эксперт высказался об обороне ВСУ после потери Авдеевки

Военный эксперт Глазунов: ВСУ после потери Авдеевки перейдет к активной обороне

После потери Авдеевки и перехода ее под контроль России Вооруженные силы Украины перейдут к активной обороне, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о дальнейшей обороне Киева.

Я думаю, они перейдут к активной обороне. (...) Активная оборона — это будут больше обороняться, но при случаях могут и атаковать, если увидят, что есть возможности Олег Глазунов военный эксперт

«ВСУ сегодня будут укреплять оборону, стараться сдерживать натиск нашей армии, дожидаясь, пока придут деньги, новая техника, танки, орудия и боеприпасы. Еще ждут бригады, которые готовятся сейчас в Германии, Франции, Великобритании. Я думаю, если никаких изменений больших не будет, они готовят наступление весной и летом, будут пытаться отбить эти территории, которые сейчас под нашим контролем», — сказал он.

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский, после отступления из Авдеевки украинские силы закрепились на новых рубежах обороны. По его словам, новые позиции ВСУ на авдеевском направлении расположены в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское.

О переходе Авдеевки в Донбассе под контроль России стало известно 17 февраля. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Речь идет о территории площадью 31,75 квадратных километра. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов Киева, отметили в военном ведомстве.

