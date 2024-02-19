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08:35, 19 февраля 2024Экономика

Один из крупнейших золотодобытчиков в России продал бизнес в стране

Polymetal International продала российский бизнес компании «Мангазея Плюс»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Руководство компании Polymetal, входящей в десятку крупнейших производителей золота в мире и являющейся вторым по величине производителем золота в России, заключило соглашение о продаже своего бизнеса в стране (АО «Полиметалл») фирме «Мангазея Плюс». Закрытие сделки ожидается до конца 2024 года, сообщается на сайте компании.

Продаваемые активы были оценены в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили и чистую задолженность компании «Полиметалл» в размере 2,21 миллиарда долларов. Согласно условиям соглашения, российская структура до закрытия сделки выплатит Polymetal дивиденды на сумму 1,429 миллиарда долларов. В свою очередь, денежное вознаграждение, выплачиваемое покупателем, составит 50 миллионов долларов.

Сроки закрытия сделки по продаже российского бизнеса, как уточнили в Polymetal, будут зависеть от ряда условий. Для окончательного завершения операции необходимо получить разрешение от регуляторов и одобрение акционеров. В компании рассчитывают, что закрыть сделку удастся в ближайшие 10 месяцев.

Главной причиной продажи российского бизнеса в Polymetal назвали возросшие риски продолжения операционной деятельности на территории страны. «Текущая структура группы угрожает полным уничтожением акционерной стоимости "Полиметалл"», — заключили в Polymetal.

О намерении Polymetal уйти с российского рынка стало известно в первой половине августа 2023 года. В конце января 2024-го Polymetal International сменила основного акционера.

Место ICT Holding занял оманский государственный фонд MDI, выкупивший 23,9 процента акций. Как уточнял исполнительный директор Polymetal International Виталий Несис, компания планирует сфокусировать свою деятельность на развитии производства в Казахстане и Центрально-Азиатском регионе.

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      Анатолий Акулов
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