Минобороны сообщило о планах США понизить Россию в правах в ОЗХО

Минобороны РФ: США планируют понизить Россию в правах в ОЗХО

Соединенные Штаты планируют понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, США планируют действовать по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье. По итогам на этой основе будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве государства — участника конвенции с лишением права голоса.

Представитель Минобороны отметил, что также будет вынесено соответствующее решение по возможности избираться и занимать должности в составе данных органов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не намерена участвовать в финансировании созданной США группы по расследованию и идентификации в ОЗХО. По ее словам, организация «ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада». Дипломат также подчеркнула, что Россия, несмотря на то что лишилась места в совете ОЗХО, намерена вместе с союзниками и впредь играть активную роль на площадке этой организации.