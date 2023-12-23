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10:50, 23 декабря 2023Мир

В МИД России заявили об отказе финансировать созданную США группу в ОЗХО

Захарова: Россия не будет участвовать в финансировании группы США в ОЗХО

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Россия не будет участвовать в финансировании созданной США группы в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Дипломат сообщила, что Россия удержит часть своего взноса в ОЗХО, которая отводится на финансирование группы США по расследованию и идентификации. Захарова объяснила отказ финансировать организацию тем, что, по ее словам, она «ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада».

Представитель МИД также подчеркнула, что Россия, несмотря на то, что лишилась места в совете ОЗХО, намерена вместе с союзниками и впредь играть активную роль на площадке этой организации. Россия покинет совет в мае, но останется в качестве наблюдателя, чтобы последовательно отстаивать национальные интересы в химической промышленности, добавила она.

О том, что Россия лишилась места в совете, стало известно в конце ноября. Уточнялось, что Россия получила 65 голосов, в то время как для необходимого минимума требовалось 66 голосов.

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      Олег Давыдов
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