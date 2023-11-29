В России отреагировали на исключение из Исполнительного совета ОЗХО

Сенатор Карасин заявил, что России мешают участвовать в международных делах

Исключение России из Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) свидетельствует о том, что общий фронт антироссийских действий продолжает активно мешать стране участвовать в международных делах. Так в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на результаты голосования председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это продолжающийся курс на то, чтобы вытеснить Российскую Федерацию в качестве ответственного члена международных организаций. Это уже далеко не первая организация, из которой нас насильно пытаются выжить. Тем более Организация по запрещению химического оружия весьма важна с точки зрения международной безопасности. Поэтому ничего удивительного в этом я не вижу», — заявил Карасин.

29 ноября Россия лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО. Это следует из результатов голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств-участников организации. Россия получила 65 голосов, в то время как для необходимого минимума требовалось 66 голосов.

