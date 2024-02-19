«Оппенгеймер» получил премию BAFTA как лучший фильм

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил премию BAFTA как лучший фильм

Биографическая драма «Оппенгеймер» британо-американского режиссера Кристофера Нолана получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм». Об этом передает ТАСС.

На 77-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства в Лондоне стало известно, что фильм завоевал 7 наград из 13, на которые претендовал. Он получил награды «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж».

Ранее «Оппенгеймер» стал лидером номинаций на премию BAFTA.

«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории кино. Картина собрала в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». В 2018 году он получил 902 миллиона долларов.