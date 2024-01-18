«Оппенгеймер» стал лидером номинаций на премию BAFTA

Фильм «Оппенгеймер» получил 13 номинаций на кинопремию BAFTA

Фильм британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил 13 номинаций на кинопремию BAFTA и стал лидером номинаций. Об этом пишет Reuters.

На втором месте расположилась картина режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» — она получила 11 номинаций на премию. На третьем — фильм «Убийцы цветочной луны» кинематографиста Мартина Скорсезе.

Ранее сайт-агрегатор кинорейтинга Rotten Tomatoes назвал «Оппенгеймера» лучшим проектом 2023 года.

В сентябре стало известно, что «Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории кино. Фильм собрал в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». В 2018 году он собрал 902 миллиона долларов.