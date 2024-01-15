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14:50, 15 января 2024Культура

Названы лучшие кинопроекты 2023 года

Rotten Tomatoes назвал фильм «Оппенгеймер» лучшим проектом 2023 года

Кадр: фильм «Оппенгеймер»

Фильм-байопик «Оппенгеймер» стал лучшим проектом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные сайта-агрегатора кинорейтинга Rotten Tomatoes.

В топ-рейтинг фильмов также вошла картина «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», которая расположилась на втором месте. Третье место в списке занял фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

«Наследники» стали лучшим проектом года в категории «Сериалы». Лучшим новым сериалом 2023 года стало шоу The Last of Us («Одни из нас»).

«Оппенгеймер» также стал самым кассовым байопиком в истории кино. Фильм собрал в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». В 2018 году он собрал 902 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Кристофер Нолан стал лучшим режиссером 2023 года по версии «Золотого глобуса».

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