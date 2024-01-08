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07:34, 8 января 2024Культура

Назван лучший режиссер года по версии «Золотого глобуса»

Режиссер Кристофер Нолан получил «Золотой глобус» за фильм-байопик «Оппенгеймер»
Кристофер Нолан и Эмма Томас

Кристофер Нолан и Эмма Томас. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Режиссер Кристофер Нолан стал лучшим в 2023 году по версии «Золотого глобуса». Он получил награду за фильм-байопик «Оппенгеймер», трансляцию 81-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе вел телеканал CBS.

В этой номинации также были представлены Мартин Скорсезе с фильмом «Убийцы цветочной луны», Селин Сон с «Прошлыми жизнями», Гретта Гервиг с «Барби», Брэдли Купер с «Маэстро» и греческий режиссер Йоргос Лантимос с картиной «Бедные-несчастные».

Для Нолана эта номинация стала шестой, а победа — первой. При этом «Оппенгеймер» также завоевал «Золотой глобус» в категории «лучший драматический фильм».

«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории кино. Фильм собрал в мировом прокате 912 миллионов долларов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный оскароносным биографическим фильмом о вокалисте рок-группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». В 2018 году он собрал 902 миллиона долларов.

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      Марина Совина
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