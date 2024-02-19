Падение 65-летней Мадонны на сцене попало на видео

Танцор на шпильках уронил 65-летнюю Мадонну со стула на концерте

Падение 65-летней американской певицы Мадонны на сцене попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На видео танцор на шпильках, в кружевных шортах и рваных колготках роняет артистку со стула во время выступления. Инцидент произошел на концерте в Сиэтле.

После падения певица продолжила исполнять песню Open Your Heart, лежа на сцене. Затем ей помогли подняться и выступление продолжилось.

Ранее американская певица Тейлор Свифт начала задыхаться во время концерта в Бразилии. В день ее концерта в Рио-де-Жанейро воздух прогрелся до 37 градусов.

До этого британская певица Адель призналась фанатам, что упала, почувствовав острую боль за кулисами одного из своих концертов.