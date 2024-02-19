Пакьяо запретили принимать участие в Олимпийских играх-2024

Боксеру Пакьяо запретили участвовать в Олимпийских играх-2024 из-за возраста

Боксеру Мэнни Пакьяо запретили участие в Олимпийских играх-2024. Об этом сообщил президент национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин Абрахам Толентино, слова которого приводит Boxing News 24.

«Очень жаль, что нашу икону бокса не допустили из-за возраста и что всем необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность участвовать в Играх в Париже», — заявил Толентино. Ранее НОК Филиппин направлял в Международный олимпийский комитет просьбу о допуске Пакьяо на турнир в нарушение возрастного ценза.

Согласно правилам, принимать участие в Олимпиаде могут боксеры в возрасте от 19 до 40 лет. На момент проведения Игр в Париже Пакьяо будет 45 лет.

Пакьяо — бывший чемпион мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 62 победы, восемь поражений и две ничьих. Последний профессиональный бой он провел в августе 2021 года, когда по итогам 12 раундов уступил кубинцу Йорденису Угасу.