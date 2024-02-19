Посольство России в Латвии осудило вызов представителя в МИД из-за Навального

Посольство РФ в Латвии осудило вызов представителя в МИД из-за смерти Навального

Посольство России в Латвии осудило вызов представителя страны на беседу в Министерство иностранных дел Латвии в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Ранее стало известно, что 19 февраля временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков был приглашен на беседу в МИД Латвии. В ходе встречи латвийская стороны озвучила «политически ангажированные и далекие от реального положения дел оценки ситуации со смертью А. Навального». В посольстве подчеркивают, что Рига пытается бездоказательно возложить ответственность за произошедшее на российские власти.

«Со своей стороны, подчеркнули, что любые голословные обвинения в адрес России и всякого рода спекуляции на данную тему категорически неприемлемы. Расцениваем заявления латвийского руководства как очередную неприкрытую попытку вмешательства во внутренние дела России», — заявили в российском посольстве.

Ранее МИД Финляндии вызвал посла России из-за смерти Алексея Навального. В Хельсинки требуют полного и прозрачного расследования произошедшего.