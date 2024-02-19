Производство оружия в США достигло бума из-за заказов Пентагона и ЕС

WSJ: с начала СВО производство оружия в США выросло на 17,5 процента

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине производство оружия в США выросло на 17,5 процента из-за заказов со стороны Пентагона и стран ЕС. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

За два года американские производители пережили бум заказов на оружие и боеприпасы. «Бизнес идет от европейских стран, пытающихся нарастить свой военный потенциал, а также от Пентагона, который закупает новое оборудование у военных производителей и пополняет запасы оружия, истощенные из-за поставок на Украину», — подчеркивает издание.

Представители Белого дома отмечают, что из 60,7 миллиарда долларов, которые планировалось выделить Украине в рамках законопроекта на 95 миллиардов долларов, 64 процента фактически вернулись бы в оборонный сектор Вашингтона.

Ранее сообщалось о планах администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине в качестве помощи до четырех миллионов снарядов в обход Конгресса в связи с тем, что ранее законопроект о поддержке Киева не прошел голосование в Сенате.