Россиян предупредили об увольнении за разглашение зарплат своих коллег

«Известия»: за разглашение информации о зарплате коллег может грозить увольнение

За разглашение размера зарплат своих коллег россиянам может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. Об этом со ссылкой на материалы Государственной инспекции труда пишут «Известия».

В разъясняющем письме инспекции по Нижегородской области в ответ на запрос пользователя в справочной системе «КонсультантПлюс» отмечается, что такие меры могут применяться только в случае, если локальный нормативный акт (ЛНА) работодателя прямо запрещает подобные действия. При этом сотрудник должен быть ознакомлен с документом под подпись.

Данные о заплате работника содержат его персональные данные, поэтому лица, имеющие к ним доступ, обязаны не передавать их третьим лицам. Среди возможных последствий за разглашение информации о чужом заработки — замечание, выговор или увольнение, предупредил управляющий партнер адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловой России» Сергей Гаевский.

При этом разглашением сведений будет считаться любой вариант раскрытия такой информации третьим лицам, объяснил эксперт. Наказание можно будет оспорить в суде, однако перспектива успешного решения вопроса маловероятна, если внутренние документы действительно запрещают эти действия, добавил он.

На данный момент на российском рынке труда сложилась ситуация, когда заработная плата вновь нанятого сотрудника может быть выше, чем того, кто уже давно работает в компании в той же должности, рассказала заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Она отметила, что такая тенденция сформировалась из-за дефицита кадров, в условиях которого бизнес вынужден повышать оклад квалифицированным специалистам в условиях высокой конкуренции.

Эксперт отметила, что разница в зарплате может вызвать тревожность в коллективе. При этом раскрытие информации о чужих доходах опасно — это спровоцирует зависть коллег, а некоторые сотрудники сразу начинают искать новую работу, добавила Панина.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы уйти с работы из-за токсичных коллег. Две трети (75 процентов) респондентов пожаловались, что периодически сталкиваются с токсичностью на работе, при этом послужить причиной для увольнения нездоровая атмосфера может для 71 процента опрошенных, большинство из которых — люди в возрасте 25-34 лет. Чаще готовы уволиться женщины (75 процентов), чем мужчины (67 процентов).