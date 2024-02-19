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16:28, 19 февраля 2024Забота о себе

Россиян призвали не целовать кошек и собак

Эндокринолог Лебедева посоветовала не целовать питомцев из-за риска заражения

Фото: Unsplash

Эндокринолог Диляра Лебедева предупредила, что, несмотря на огромную любовь к животным, целовать питомцев может быть опасно из-за паразитов. О том, какие неприятности со здоровьем можно получить из-за слишком тесного контакта с домашними животными, в том числе кошками и собаками, врач рассказала в своем Telegram-канале.

Лебедева объяснила, что домашние животные могут быть переносчиками паразитов и инфекций. Причем зачастую о них можно даже не догадываться, отметила она.

Личинки, яйца паразитов, как и бактерии, могут быть в слюне, на шерсти и в кале животных

Диляра Лебедеваэндокринолог

Например, по словам Лебедевой, человеку от питомцев могут легко передаваться гельминты, эхинококки и стригущий лишай. «Кисты эхинококка могут оказаться в легких, печени, почках человека и даже привести к летальному исходу. Стригущий лишай опасности для жизни не представляет, но вызывает массу неприятных ощущений», — предупредила врач.

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Чтобы обезопасить себя, необходимо регулярно посещать с питомцем ветеринара, вовремя вакцинировать животное и обрабатывать его от паразитов, а также не кормить сырым мясом. Кроме того, после каждого контакта с животным необходимо мыть руки, подытожила Лебедева.

Ранее Диляра Лебедева назвала самые вредные для здоровья специи. Например, она посоветовала отказаться от красного перца и гвоздики людям с заболеваниями ЖКТ.

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      Алиса Дмитриева
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